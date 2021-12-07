قيس سعيد: لا انفرد بالرأي كما يقال بل استمع إلى كل الآراء

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، خلال لقاء جمعة بمحافظ البنك المركزي، إنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن المرحلة المقبلة حتى يتم إنقاذ تونس من الوضع الذي تردت فيه.



وأضاف سعيد قائلاً: "أنا لا انفرد بالرأي كما يقال بل استمع الى كل الآراء"، مشدداً على ضرورة الحوار قائلاً: "الحوار لا يكون إلا مع الصادقين الثابتين".



وتابع سعيد: "بأن هناك من يدعو إلى ضرب الدولة وهناك من سرق المليارات وهرب وبقي يتحدث عن الديمقراطية عن أي ديمقراطية يتحدثون هم فقط يتحدثون عن السلطة".







رام الله - دنيا الوطن