الأسير عبد الحليم البلبيسي يدخل عامه الـ 27 في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية بان الاسير عبد الحليم ساكب عمر البلبيسي من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة ينهي اليوم عامه الـ 26 ويدخل عامه الـ 27 في سجون الاحتلال.وأوضح حسن قنيطة رئيس لجنة ادارة الهيئة بغزة أن الاسير البلبيسي اعتقل من قبل جيش الاحتلال بتاريخ 1995/12/06 وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة مقاومة الاحتلال والتخطيط لعدد من العمليات الاستشهادية.واشار قنيطة الي ان الاسير البلبيسي من مواليد عام 1969 وهو متزوح ولديه ولدين وبنت.