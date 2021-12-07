مصر تسجيل 43 حالة وفاة و871 إصابة جديدة بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الاثنين عن تسجيل 871 إصابة جديدة و 43 حالة وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد.وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: " إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 364033 من ضمنهم 302259 حالة تم شفاؤها، و 20770 حالة وفاة"، وفق (موقع الوزارة).وأضاف: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.