تقرير: 4 شهداء و2341 انتهاكًا للاحتلال في الضفة والقدس خلال نوفمبر

رام الله - دنيا الوطنواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال الشهر الماضي.وبلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفذتها جنود الاحتلال والمستوطنين (156)، نجم عنها استشهاد (4) فلسطينيين وإصابة (629) آخرين.ووثق التقرير اعتقال قوات الاحتلال (378) مواطنًا، وتنفيذ (388) عملية اقتحام لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة (305) حواجز.وبلغ عدد الأنشطة الاستيطانية (9) أنشطة تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.ورصد التقرير (71) اعتداء للمستوطنين، في حين بلغ المقتحمين منهم للمسجد الأقصى (2365) مستوطنا، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى (6) مواطنين.كما صعدت قوات الاحتلال من عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمتها (27) منزلا، إضافة إلى عشرات المنازل التي أخطرت أهلها بالهدم، في مقابل (14) منزلا هدمتها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الذي سبقه.فيما بلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (91) منشأة، وعدد الممتلكات المصادرة (17) منشأة.وتعتبر مناطق نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال بواقع (484)، (483)، (331) انتهاكا على التوالي.