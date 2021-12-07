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التحالف العربي: تدمير مخازن وورش صواريخ باليستية ومسيرات للحوثيين في صنعاء

التحالف العربي: تدمير مخازن وورش صواريخ باليستية ومسيرات للحوثيين في صنعاء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ضرب مراكز عسكرية لجماعة (أنصار الله) الحوثية في العاصمة اليمنية  صنعاء، مؤكدأ أن ذلك ياتي "استجابة للتهديد ومحاولة استهداف المدنيين".

وقال التحالف إن "الضربات دمرت ثلاثة مراكز عمليات تابعة للمليشيات الحوثية في صنعاء"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف: "دمرنا مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيرات داخل صنعاء وشملت الأهداف مخازن وورش لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيرات وكهوف جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء".

وتابع التحالف: " نؤكد شرعية الضربات وموافقتها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، لافتاً إلى أنه "اتخذ إجراءات وقائية لتجنب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

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