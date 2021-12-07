الصحة العالمية توصي بعدم نقل بلازما الدم لمصابي بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطننصحت منظمة الصحة العالمية بعدم نقل بلازما الدم من المتعافين من فيروس (كورونا) للمصابين به، حتى لو كانت حالاتهم حرجة.وقالت منظمة الصحة العالمية: " إن الآمال السابقة كانت معلقة على الطريقة، لكن الأدلة الحالية تشير إلى أنها لا تزيد من فرص بقاء المرضى على قيد الحياة ولا تقلل من الحاجة إلى التنفس الاصطناعي، كما أنه مكلف وتستغرق وقتا طويلا"، وفق (روسيا اليوم).وأضافت: "أنها تعارض بشدة نقل البلازما من الأشخاص المتعافين إلى المرضى الذين يعانون من مرض غير حاد، كما أنها لا تشجع على استخدام مثل هذا النقل في علاج المصابين بأمراض خطيرة وحالات حرجة".فيما تم وضع التوصيات من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين، حيث تم شرحها في منظمة الصحة العالمية، وأسسوا النتائج التي توصلوا إليها على 16 دراسة أجريت على 16236 مريضاً.