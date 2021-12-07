الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر





وسيجتمع الأمين العام كذلك، الذي يصحبه وفد رفيع المستوى، بوزير الخارجية المصري، سامح شكري، و الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وذلك قبل أن يشارك يوم الأربعاء في افتتاح اجتماع الفريق الاستشاري الإسلامي المعني بمكافحة شلل الأطفال برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.







رام الله - دنيا الوطنسيقوم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تبدأ اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 وتستمر حتى يوم الخميس، حيث سيلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي من المرتقب أن يبحث مع فخامته العلاقات الثنائية، كما سيطلعه على برامج وسير عمل المنظمة، بعد تسلمه مهامه كأمين عام للمنظمة منذ نوفمبر الماضي.