قوات الاحتلال تعتقل شابا على حاجز عسكري شمال القدس





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شابا لدى مروره على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ميسرة البرغوثي من بلدة كفرعين غرب رام الله على حاجز قلنديا شمالالقدس.ويقع حاجز قلنديا قرب بلدة قلنديا بين القدس ورام الله، وأقامه الاحتلال بعد الانتفاضة الثانية عام 2000 ليكون الحاجزالرئيسي الذي يفصل شمال الضفّة الغربيّة عن القدس، وليشكّل أحد المداخل القليلة للمدينة.ويُعتَبر حاجز قلنديا من أكثر الحواجز اكتظاظًا وإذلالاً من بين حوالي 100 حاجز إسرائيلي دائم في الضفة الغربيّة، حيث يَعبرمنه أعداد كبيرة من فلسطينيي شمال ووسط الضفّة الغربيّة يوميًا.وأغلقت قوات الاحتلال الطريق القديم الواصل بين رام الله والقدس بجدار اسمنتي يصل ارتفاعه إلى ثمانية أمتار بعد أن أعلنت عنتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال الشهر الماضي.ووثق التقرير اعتقال قوات الاحتلال (378) مواطنًا، وتنفيذ (388) عملية اقتحام لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة (305) حواجز.وتعتبر مناطق نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال بواقع (484)، (483)، (331) انتهاكا على التوالي.