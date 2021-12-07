أبو مرزوق: حماس مستعدة للانتخابات إذا كان هناك نيّة لإجرائها

رام الله - دنيا الوطنقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي في حركة حماس: إن الولايات المتحدة غير نزيهة في التعامل مع القضية الفلسطينية.وأكد أبو مرزوق في تصريحات صحفية، أن الاحتلال الإسرائيلي خرج من اتفاقيات أوسلو ولكن السلطة الفلسطينية ما زالت متمسكة بها.وأشار إلى أن القضية الفلسطينية وصلت إلى مكان لا تحسد عليه، مضيفاً "حقوقنا لن نتنازل عنها وسنبقى متمسكين بها".وأكد القيادي بحماس على استعداد حركته للانتخابات، مشددًا بالقول: "إذا كان هناك نيّة لإجراء الانتخابات فنحن مستعدون للسير في ذلك الاتجاه".ولفت أبو مرزوق إلى أن المصالحة تعتمد في الأساس على الفسطينيين أنفسهم والوسطاء لديهم نوايا حسنة، متابعًا: "حماس تحدثت مع المصريين حول رؤيتها للخروج من المأزق الفلسطيني وهم سيتحدثون مع الرئيس عباس".