عدوان إسرائيلي يستهدف ميناء اللاذقية في سوريا

عامر إسماعيل هلال













رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري في سوريا، مما أدى لاشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان.وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا): "أنه حوالي الساعة ١:٢٣ من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري".وأشار المصدر إلى أن العدوان أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور.وقالمحافظ اللاذقية: "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي وتعمل حالياً على تبريد الموقع".