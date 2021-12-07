عربي

عدوان إسرائيلي يستهدف ميناء اللاذقية في سوريا

عدوان إسرائيلي يستهدف ميناء اللاذقية في سوريا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري في سوريا، مما أدى لاشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا): "أنه حوالي الساعة ١:٢٣ من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري".

وأشار المصدر إلى أن العدوان أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور.

وقال عامر إسماعيل هلال محافظ اللاذقية: "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي وتعمل حالياً على تبريد الموقع".

 


 

أخبار ذات صلة

القضاء الليبي يحسم موقف حفتر من المشاركة بانتخابات الرئاسة

القضاء الليبي يحسم موقف حفتر من المشاركة بانتخابات الرئاسة

مصر: نواجه &#34;دعاية سوداء&#34; بأننا نستحوذ على نصيب الأسد من النيل

مصر: نواجه "دعاية سوداء" بأننا نستحوذ على نصيب الأسد من النيل

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب الجزائر

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب الجزائر

قطر وفرنسا تؤكدان دفع الشراكة الإستراتيجية بينهما لمعالجة التحديات الإقليمية والعالمية

قطر وفرنسا تؤكدان دفع الشراكة الإستراتيجية بينهما لمعالجة التحديات الإقليمية والعالمية

الأردن تجدد دعوتها للعمالة السورية للحصول على تصاريح عمل داخل البلاد

الأردن تجدد دعوتها للعمالة السورية للحصول على تصاريح عمل داخل البلاد

مستشار الأمن القومي الإماراتي يصل طهران تلبية لدعوة من شمخاني

مستشار الأمن القومي الإماراتي يصل طهران تلبية لدعوة من شمخاني

الأردن: 95% من وفيات (كورونا) تعود لمن لم يتلق اللقاح أو تلقى جرعة واحدة

الأردن: 95% من وفيات (كورونا) تعود لمن لم يتلق اللقاح أو تلقى جرعة واحدة

حمدوك يتسلم رسالة من ولي العهد السعودي حول العلاقات الثنائية

حمدوك يتسلم رسالة من ولي العهد السعودي حول العلاقات الثنائية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حسن يوسف: الأوضاع في الضفة قد تخرج عن السيطرة

حسن يوسف: الأوضاع في الضفة قد تخرج عن السيطرة

المالكي: دولة فلسطين حاضرة لتكرر بأقوى العبارات دعمها الثابت للجنائية الدولية

المالكي: دولة فلسطين حاضرة لتكرر بأقوى العبارات دعمها الثابت للجنائية الدولية

نتنياهو: على إسرائيل الاستعداد للعمل ضد المشروع النووي الإيراني وحدها

نتنياهو: على إسرائيل الاستعداد للعمل ضد المشروع النووي الإيراني وحدها

&#34;العليا&#34; الإسرائيلية تُقرر عدم البت في قضية الأسير المضرب أبو هواش

"العليا" الإسرائيلية تُقرر عدم البت في قضية الأسير المضرب أبو هواش

الرئيس عباس: إذا استمر الاحتلال في عدوانه ستكون لنا خياراتنا وإجراءاتنا في وقت قريب

الرئيس عباس: إذا استمر الاحتلال في عدوانه ستكون لنا خياراتنا وإجراءاتنا في وقت قريب

النيابة والشرطة تحققان بحادثة وفاة شقيقتيْن وإصابة باقي أفراد عائلتهما بالخليل

النيابة والشرطة تحققان بحادثة وفاة شقيقتيْن وإصابة باقي أفراد عائلتهما بالخليل

تعرف على تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني بنظيره الجزائري

تعرف على تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني بنظيره الجزائري

الاحتلال يقتحم العيسوية ويحرر مخالفات لأصحاب المحال التجارية

الاحتلال يقتحم العيسوية ويحرر مخالفات لأصحاب المحال التجارية

منوعات

حسين الجسمي يصدم الجميع باستعادة وزنه الزائد

حسين الجسمي يصدم الجميع باستعادة وزنه الزائد

شاهد: محمد نجاتي يسخر من أزمة لمس يد منة عرفة

شاهد: محمد نجاتي يسخر من أزمة لمس يد منة عرفة

نقابة المهن الموسيقية تحسم أمرها مع عمر كمال بعد التحقيق معه بتهمة إساءة مصر

نقابة المهن الموسيقية تحسم أمرها مع عمر كمال بعد التحقيق معه بتهمة إساءة مصر

بطريقتها الخاصة والمميزة.. زوجة كريم فهمي تحتفل بعيد ميلاده

بطريقتها الخاصة والمميزة.. زوجة كريم فهمي تحتفل بعيد ميلاده

لأول مرة.. سمية الألفي تكشف سبب طلاقها من فاروق الفيشاوي

لأول مرة.. سمية الألفي تكشف سبب طلاقها من فاروق الفيشاوي

&#34;طول عمري شقيان&#34; حمو بيكا يكشف عن مهنته قبل دخوله عالم الفن

"طول عمري شقيان" حمو بيكا يكشف عن مهنته قبل دخوله عالم الفن

شاهد: ميرهان حسين تقلد نبيلة عبيد في (الراقصة والسياسي) باتقان مذهل

شاهد: ميرهان حسين تقلد نبيلة عبيد في (الراقصة والسياسي) باتقان مذهل

بعد غياب طويل.. دنيا سمير غانم تشارك باحتفالية بحضور السيسي

بعد غياب طويل.. دنيا سمير غانم تشارك باحتفالية بحضور السيسي

ما حقيقة زواج عمر كمال من المطربة شيماء المغربي؟

ما حقيقة زواج عمر كمال من المطربة شيماء المغربي؟

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

عربي

القضاء الليبي يحسم موقف حفتر من المشاركة بانتخابات الرئاسة

القضاء الليبي يحسم موقف حفتر من المشاركة بانتخابات الرئاسة

مصر: نواجه &#34;دعاية سوداء&#34; بأننا نستحوذ على نصيب الأسد من النيل

مصر: نواجه "دعاية سوداء" بأننا نستحوذ على نصيب الأسد من النيل

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب الجزائر

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب الجزائر

قطر وفرنسا تؤكدان دفع الشراكة الإستراتيجية بينهما لمعالجة التحديات الإقليمية والعالمية

قطر وفرنسا تؤكدان دفع الشراكة الإستراتيجية بينهما لمعالجة التحديات الإقليمية والعالمية