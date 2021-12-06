شؤون فلسطينية

شاهد: إضاءة شجرة عيد الميلاد في رام الله

شاهد: إضاءة شجرة عيد الميلاد في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أضاءت بلدية رام الله، مساء اليوم الإثنين، شجرة عيد الميلاد المجيد في حفل أقيم بميدان راشد الحدادين مقابل دار البلدية، إيذانا ببدء الاحتفالات بالأعياد.

وحضر إضاءة الشجرة، رئيس الوزراء محمد اشتية، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية والدبلوماسية.

ونقلت غنام تحيات الرئيس محمود عباس لأهلنا المسيحيين لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، متمنية أن يسود السلام والمحبة بلادنا.

وعبرت عن سعادتها بالمشهد خلال أجواء العيد لهذا العام وإضاءة الشجرة، ووجهت التحية إلى أمهات الشهداء، وأمهات الأسرى والجرحى، ومبعدي كنيسة المهد، كما وجهت التحية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، والشتات، والكل الفلسطيني.

من جهته، هنأ حديد شعبنا لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مؤكدا أن المحبة رسالة سماوية، وقال إن البلدية تقدم كل اهتمامها لصناعة الفرح في كل عام بإضاءة الشجرة بالتعاون مع محافظة رام الله والبيرة، والشرطة، والفعاليات الوطنية.

وتقدم راعي كنيسة الروم الأرثوذكس، الأرشمندريت الياس عواد بالتهاني للشعب الفلسطيني لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، ووجه التحية إلى أسر الشهداء والأسرى والجرحى، متمنيا إضاءة الشجرة في ساحة كنيسة القيامة والقدس فلسطينية حرة.

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