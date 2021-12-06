حسن يوسف: الأوضاع في الضفة قد تخرج عن السيطرة

رام الله - دنيا الوطنأكدّ القيادي في حركة حماس، الشيخ حسن يوسف، أنّ الأوضاع في الضفة الغربية قد تخرج عن السيطرة في أي وقت، "ولا تستطيع قوة أن تحول دون ذلك".وأرجع يوسف أسباب ذلك، إلى حالة الغضب العارمة تجاه الاستيطان الذي يبتلع في كل يوم مزيد من الأراضي الفلسطينية، وللمستوطنين الذين يعربدون اقتحاما وحرقا وانتهاكا في الضفة".وقال في تصريح نقله موقع (حرية نيوز)، إن "هذه العربدة نتج عنها غضب عارم وجلي كما حصل في مدينة رام الله قبل أيام، على يد شباب بمختلف ألوانهم وأطيافهم، في انتفاضة غضب سريعة وتحذيرية".وأوضح يوسف أن هذا الغضب هو رسالة بضرورة التصدي للمستوطنين الذين يقتحمون البلدات في كل وقت وتحت أي ظرف.وخلص إلى أن كل هذه الاحداث في المحصلة، "ستقود الأوضاع لمرحلة نحن نشعر بوادرها وارهاصاتها، ولا أحد يتنبأ بمآلات نهايتها".