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إسرائيل: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بسلالة (أوميكرون) إلى 21

إسرائيل: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بسلالة (أوميكرون) إلى 21
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بسلالة (أوميكرون)، إلى 21.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن جميع الحالات اكتشفت لدى إسرائيليين، عادوا مؤخراً من خارج إسرائيل، ولدى آخرين خالطوا عائدين من الخارج.

ويُستدل من معطيات الوزارة أن 13 منهم مُطعمون باللقاح ضد (كورونا)، و16 مريضًا مؤكّدًا عادوا إلى إسرائيل، من جنوب أفريقيا، إنجلترا، فرنسا، أميركا والإمارات المتحدة العربية، وخمسة مرضى مؤكّدة إصابتهم خالطوا أشخاص عادوا إلى إسرائيل من جنوب أفريقيا وأميركا.

وأضافت (مكان)، أن ثمانية من 21 مريضًا مؤكّدًا غير محميّون (غير متطعّمين، متعافون منذ نصف سنة، حاصلون على الوجبة الثانية ومرّت نصف سنة على موعد التطعيم) و13 منهم محميّون.

وتابعت: وهناك شكوك جدّية حول 21 حالة أخرى قد تكون تعرّضت لمتحوّر (أوميكرون) ولم تصل نتائج فحوصاتها بعد.

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