أول تعليق من حماس على مبادرة الرئيس الجزائري استضافة لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن حماس ترحب بمبادرة تبون، مشيراً إلى أن "الجزائر دائماً إلى جانب القضية الفلسطينية".وأكد في تصريح لقناة (الميادين)، أن المبادرات التي يتحدث عنها الرئيس عبد المجيد تبون، هي "موضع ترحيب من حماس والفصائل الفلسطينية".وقال: "نحن لم نرفض أي دعوى للمصالحة من أي جهة كانت وهذا موقف ثابت لدى حماس".وكان تبون أعلن أن الجزائر تعتزم تنظيم لقاء يجمع بين الفصائل الفلسطينية خلال الفترة القريبة المقبلة.ونقلت قناة (الجزائر الدولية) الحكومية عن تبون، قوله بعد مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين: "قررنا استضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية قريبا"، مضيفا: "إن هذه الخطوة جاءت بعد أخذ رأي الرئيس عباس".