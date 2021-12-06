عياش يهيب بالجميع لتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لإنهاء مظاهر التوتر والخلافات بين الطلبة

رام الله - دنيا الوطنأهاب عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش الجميع بتحمل مسئولياته والتدخل الفوري والسريع لأنهاء مظاهر التوتر والخلافات بين الطلبة في جامعاتنا الفلسطينية والعمل على تطويق الأحداث التي وقعت في الجامعة العربية الأمريكية وجامعة بيرزيت والخليل وغيرها من الجامعات.وقال عياش في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: على الجامعات مسؤولية عالية في متابعة تداعيات هذا الحدث، داعيا إلى ضرورة ضبط النفس، وضرورة تقصي الحقائق من مصادرها، رافضا أي شكل من أشكال العنف داخل الجامعات".وطالب الكتل الطلابية واتحادات الطلاب بترسيخ مفهوم العمل المشترك ومفاهيم الوحدة الوطنية وتحييد الجامعات عن أي صراعات قد تؤدي إلى المس بالمسيرة التعليمية، مؤكداً أن الجهد الوطني يجب أن يركز على مواجهة الاحتلال والاستيطان وحماية القدس والمقدسات، وأن أي إشكالات داخلية ستخدم فقط الاحتلال وسياساته.وأضاف كم آلمنا وصدمنا خبر مقتل شهيد العلم والمعرفة، الطالب في كلية التمريض مهران خليلية، الذي توفي نتيجة شجار بين الطلبة ، مقدما خالص العزاء لأسرة الفقيد ولزملائه، سائلا الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأهله الصبر والسلوان.ودعا عياش الأجهزة الأمنية إلى القيام بدورها في فرض الأمن والنظام على الجميع والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تعطيل المسيرة التعليمية أو خلق حالة من الفلتان الأمن، وكذلك التواجد المستمر لقوى الأمن في جميع الأماكن.