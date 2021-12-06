مصدر بحماس لـ (الجزيرة): ندرس خيارات التصعيد مع إسرائيل ومستاءون من سلوك الوسيط المصري



وتابع: سلوك مصر تخل عن تعهدها بإلزام إسرائيل مقابل التزام المقاومة بالتهدئة.



رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (الجزيرة) عن مصدر قيادي في حماس، قوله: إن الحركة "تدرس خيارات التصعيد مع إسرائيل في ظل حصار غزة وتباطؤ إعادة الإعمار".وأضاف: بأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى واستهداف الأسرى ستفجر الأوضاع مجدداً، مشيراً إلى أنه "لن نسمح باستمرار الوضع الحالي والمرحلة القادمة ستثبت مصداقية ما نقول".وعبر المصدر عن استياء حماس الشديد من سلوك الوسيط المصري وتلكئه إزاء وعوده تجاه غزة، مشدداً على أن "مصر لم تلتزم بما تعهدت به من إعادة الإعمار والتخفيف عن غزة".وقال إن مصر تواصل التنغيص على المسافرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وتواصل منع الآلاف من السفر من القطاع دون مبرر.