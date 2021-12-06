تبون: مستعدون لتنظيم لقاء بين الفصائل الفلسطينية وقررنا منح فلسطين 100 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تعتزم تنظيم لقاء يجمع بين الفصائل الفلسطينية خلال الفترة القريبة المقبلة.ونقلت قناة (الجزائر الدولية) الحكومية عن تبون، قوله بعد مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين: "قررنا استضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية قريبا"، مضيفا: "إن هذه الخطوة جاءت بعد أخذ رأي الرئيس عباس".وكشف تبون أن بلاده قررت منح شيك بـ100 مليون دولار لدولة فلسطين، من دون توضيح طبيعة هذه المساعدة وإن كانت خارج المساهمة السنوية في دعم السلطة الفلسطينية أم لا.كما أعلن تخصيص 300 منحة دراسية في الجامعات الجزائرية لطلاب فلسطينيين.