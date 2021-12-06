نتنياهو: على إسرائيل الاستعداد للعمل ضد المشروع النووي الإيراني وحدها





وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، الحكومة الحالية، تقاعسها في ممارسة الضغوط اللازمة لحمل طهران على التخلي عن برنامجها النووي.





كما أكد أن الاتفاق الوحيد الذي يمكن أخذه بالحسبان مع ايران يجب أن يشمل ضمانات بشأن نزعها عن قدراتها النووية.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المعارضة في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إن على إسرائيل الاستعداد للعمل ضد المشروع النووي الإيراني وحدها، ودون الإعلان مسبقا عن ذلك، ودون إبلاغ واشنطن بنيتها هذه.وأضاف بأنه "لولا المساعي التي بذلتها حكومته سابقاً لامتلكت إيران ترسانة نووية"، وفق ما نقلت قناة (كان) الإسرائيلية.وتابع نتنياهو خلال جلسة كتلة حزب (ليكود) في (كنيست) اليوم انه لولا المساعي التي بذلتها حكومته في هذا المضمار لكانت طهران قد تمتلك ترسانة للقنابل النووية.