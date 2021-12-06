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شؤون فلسطينية

النيابة والشرطة تحققان بحادثة وفاة شقيقتيْن وإصابة باقي أفراد عائلتهما بالخليل

النيابة والشرطة تحققان بحادثة وفاة شقيقتيْن وإصابة باقي أفراد عائلتهما بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن النيابة العامة والشرطة، تباشران بإجراءات التحقيق والبحث والتحري في واقعة وفاة شقيقتين، مساء اليوم الاثنين، وإصابة باقي أفراد عائلتهما في مدينة الخليل.

وقال ارزيقات: "إن عائلة مكونة من الوالدين وثلاث فتيات وصلوا للمشفى الأهلي بمدينة الخليل بحالة صحية خطيرة، حيث أعلن الأطباء عن وفاة شقيقتين تبلغان من العمر عاماً ونصف، والأخرى 10 أعوام فيما جرى تحويل الشقيقة الثالثة والتي تبلغ من العمر 12 عاماً والوالدين لمشفى في الداخل الفلسطيني لتلقي العلاج لخطورة حالتها الصحية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية. 

وأضاف العقيد إرزيقات: "تم إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بدورها بالتحفظ على جثة الشقيقتين داخل المشفى وتحويلهما لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة".

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