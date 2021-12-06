مصر: نواجه "دعاية سوداء" بأننا نستحوذ على نصيب الأسد من النيل



وأوضح وزير الري المصري، أن دول حوض النيل بها مياه كثيرة، و"مصر تحسن إدارة استخدام المياه، وإثيوبيا تطلق أكاذيب بخصوص ملف المياه في مصر"، مشيراً إلى أن رئيس المجلس العالمي للمياه لوي فاشون، أشاد بحسن إدارة مصر لملف المياه، وأوضح أن التجربة المصرية يجب أن تدرس.





رام الله - دنيا الوطنقال محمد عبد العاطي، وزير الري المصري، إن مصر تقيم مشروعات مهمة من شأنها حماية الدلتا من الغرق، لافتاً إلى أن مصر "تواجه دعاية سوداء، مفادها أنها تستحوذ على نصيب الأسد من مياه النيل".وأضاف عبد العاطي: "مصر ليس لديها مياه خضراء في حين أن إثيوبيا تزرع 90 مليون فدان من مياه المطر، والمياه الزرقاء لديهم أكثر أيضاً، وهناك بحيرات مخزونها في إثيوبيا يصل إلى 50 مليار متر مكعب، بخلاف سد تيكيزي، بالإضافة إلى السد الجديد، فضلاً عن أن المياه الجوفية لديهم تكون على بعد من 20، 30 متراً عكس مصر، تصل بها إلى 100 متر".وتابع: "لا شك أن أزمة المياه تتفاقم مع الوقت، والدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، وتساهم في رفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك"، وفق ما جاء على موقع (الوطن).