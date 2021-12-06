ألمانيا: لا نزال نريد اتباع المسار الدبلوماسي مع إيران لكن الوقت ينفد



وأضاف خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن "مبدأ الخطوة مقابل خطوة في محادثات فيينا غير مطروح"، مؤكداً إن بلاده لن تتفاوض حول أمنها أو تقدم تنازلات بشأنه، وهي غير مستعجلة في المفاوضات لكنها لن تسمح بإضاعة الوقت.



واتهم خطیب‌ زاده الأطراف الغربية في محادثات فيينا بأنها لم تكن جادة تجاه المقترحات الإيرانية، مشدداً على أن طهران لن تقبل بأقل مما نصّ عليه الاتفاق النووي، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).







أكدت ألمانيا أنها لا تزال تريد اتباع المسار الدبلوماسي مع إيران، مشيرة إلى أن المقترحات التي قدمتها إيران في محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي غير مقبولةوقالت متحدثة باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين: "نتوقع عودة إيران إلى المفاوضات بمقترحات واقعية"، مضيفة: "لا نزال نريد اتباع المسار الدبلوماسي لكن الوقت ينفد".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال سعید خطیب‌ زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن إسرائيل تعارض الحوار في المنطقة، ووظفت جهودها لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أن إسرائيل كانت ضد الاتفاق النووي منذ البداية وأن بلاده لا تهتم بمواقفها.