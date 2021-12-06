الاحتلال يقتحم العيسوية ويحرر مخالفات لأصحاب المحال التجارية

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، وحررت غرامات مالية ضد عدد من المتاجر.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن طواقم تابعة لـ"ضريبة الاحتلال" داهمت المحال التجارية في البلدة بحماية قوات الجيش والشرطة وشرعت بتفتيشها وفرض غرامات مالية.وأضافت ان قوات الاحتلال برفقة الكلاب البوليسية اقتحمت منزل عائلة محمود بالبلدة وشرعت بتفتيشه، واستجوبت العائلة دون ان يبلغ عن اعتقالات.يذكر أن قوات الاحتلال كثفت من حملات المداهمة لبلدة العيسوية إضافة الى بلدات وقرى أخرى في القدس، بهدف جمع الضرائب او تحرير مخالفات للمواطنين.