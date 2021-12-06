اليابان تسجل أول إصابة لمواطن ياباني بالمتحور (أوميكرون)



وأضافت المصادر الطبية في اليابان أن المواطن محصن بشكل كامل، حيث تلقى جرعتين من لقاح (كوفيد-19) في يوليو وأغسطس الماضيين.



وفي وقت سابق من اليوم، تعهد فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، بتركيز موارد البلاد الطبية على سلالة (أوميكرون) واتخاذ إجراءات سريعة لحماية حياة الناس.



رام الله - دنيا الوطنأكدت اليابان، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة لمواطن ياباني بالمتحور (أوميكرون)، مشيرة إلى أن المصاب في الثلاثينيات من عمره كان قد سافر إلى إيطاليا، ووصل اليابان مصاباً، يوم الأربعاء الماضي.