حزب الجزائر الجديدة: زيارة الرئيس عباس لها دلالات كثيرة

جمال عبد السلام

رام الله - دنيا الوطنقالرئيس حزب الجزائر الجديدة، إن زيارة رئيس دولة فلسطين محمود عباس تكتسب أهمية بالغة وتحمل دلالات كثيرة، وهي رسالة تأكيد من الجزائر على مواقفها الثابتة والدائمة تجاه القضية الفلسطينية.وأضاف عبد السلام، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "أن الزيارة هامة كونها تأتي قبيل انعقاد القمة العربية المقررة في الجزائر، لتتمكن من إعادة القضية الفلسطينية إلى موقعها في القمة، ما يتطلب جهدا دبلوماسياً وسياسياً كبيراً"، مبيناً أن الرئيس الجزائري أبدى استعداده للعب دور في دفع الدول العربية لاتخاذ موقف عربي مشترك داعم للقيادة الفلسطينية في مواجهة التهرب الإسرائيلي من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.وأوضح عبد السلام أنه سيتم خلال الزيارة بلورة رؤية متكاملة ومنسجمة حول كيفية التنسيق والتحرك على المستويات العربية والافريقية والدولية لحشد الدعم لفلسطين.وتابع عبد السلام: "أن الجزائر تعمل أيضا على مستوى الاتحاد الأفريقي لمنع الاختراق الذي تحاول إسرائيل أن تحدثه في الاتحاد، حيث قامت بدور مع جنوب أفريقيا بالخصوص، لكن الأمر يحتاج إلى جهود إضافية تمنع هذا الاختراق".