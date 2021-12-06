شؤون فلسطينية

الكويت: القضية الفلسطينية أساسية وجوهرية ومستمرون بمقاطعة البضائع الإسرائيلية

الكويت: القضية الفلسطينية أساسية وجوهرية ومستمرون بمقاطعة البضائع الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عزيز الديحاني، سفير دولة الكويت غير المقيم لدى دولة فلسطين، موقف الكويت الثابت في دعم شعبنا، وقضيته العادلة.

وشدد الديحاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ظهر اليوم الاثنين، على أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية، وأن المواقف العربية دائما ما تتعامل معها كقضية أساسية وجوهرية.

وأكد استمرار بلاده في العمل بالمرسوم الأميري الذي صدر عام 1957، الذي يفرض مقاطعة بضائع الاحتلال الاسرائيلي، وما انبثق عنه من قرار لوزيرة الاشغال العامة بحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى اسرائيل.

كما شدّد الديحاني على دعم الكويت الدائم للقيادة الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، في تطلعاتها لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية.

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