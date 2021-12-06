شؤون فلسطينية

اتحاد الكتاب الفلسطينيين ومعهد مكسيم غوركي للآداب يوقعان مذكرة تفاهم بموسكو

اتحاد الكتاب الفلسطينيين ومعهد مكسيم غوركي للآداب يوقعان مذكرة تفاهم بموسكو
اتحاد الكتاب الفلسطينيين ومعهد مكسيم غوركي للآداب يوقعان مذكرة تفاهم
رام الله - دنيا الوطن
وقع الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين ممثلاً بأمينه العام الشاعر مراد السوداني، ومعهد مكسيم غوركي للآداب في العاصمة الروسية موسكو، ممثلاً بعميد المعهد ألكسي نيقولايفتش فارلاموف، ظهر اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم، في العاصمة الروسية موسكو.

وتضمنت مذكرة التفاهم إقامة علاقات شراكة بين الطرفين، باستثمار أشكال التعاون المتعددة في مجال تطوير البحوث العلمية المشتركة، والأنشطة الثقافية، والتبادل الأكاديمي، وإعداد الخريجين المختصين بالأدب، والإبداع، وتنظيم فعاليات ثقافية وإبداعية مشتركة، ومؤتمرات علمية وعملية، وندوات، ودروس تأهيلية مختصة.

كما اشتملت المذكرة على استخدام أشكال أخرى من التبادل والتعاون العلمي والثقافي، وإجراء الاستشارات العلمية والأكاديمية المساعدة في تنظيم الممارسات التعليمية، وتبادل دورات تأهيلية للطلاب، وكذلك المساعدة في الحصول على التعليم العالي للمتقدمين والطلاب من خلال منح المعهد.

وعقب التوقيع، قال السوداني، هذه الاتفاقية تفعل الدبلوماسية الثقافية الفلسطينية مع المشهد الثقافي في روسيا، وتتيح المجال للكتاب والأدباء في الوطن والشتات، وتحديداً مبدعينا الشباب لاستكمال دراستهم من خلال هذا المعهد المتخصص بأنواع الكتابة الإبداعية، إضافة لدورات تعليم اللغة الروسية، وتبادل الخبرات بين الاتحاد والمعهد، بما يجسد مختلف أشكال التواصل الفعال والتعاون.

وتدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من لحظة توقيعها من قبل الطرفين لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا.

بدوره، قال عميد المعهد فارلاموف، تشكل هذه الاتفاقية حدثاً مهماً لتعزيز العلاقات التاريخية الروحية والإبداعية مع فلسطين، التي تعني الكثير لكتابنا، وبين مبدعي روسيا، معرباً عن أمله باستقبال المبدعين الشباب الفلسطينيين في مجالات الشعر والسرد (القصة والرواية)، والنقد، وكتابة الدراما، وأدب الأطفال، والكتابة الإبداعية بشكل عام.

وأضاف: "نحن المعهد الوحيد في العالم الذي يدرس فيه مبدعون موهوبون، وبالمقابل نحن مستعدون لتبادل خبراتنا في مجال التعليم الإبداعي لزملائنا الكتاب في فلسطين، ونعول في هذا الاتجاه على قبول طلاب فلسطين الذين يرغبون في الدراسة لدينا، من خلال المركز الثقافي الروسي في فلسطين".

ومن المقرر أن تفتح هذه المذكرة المجال للحصول على منح دراسية إبداعية في تخصصات الشعر، والقصة، والرواية، والنقد، والمسرح، والدراما، والكتابة الإبداعية، من خلال تخصيص عدة منح دراسية لكتاب وأدباء فلسطين، ومبدعيها الشباب، كما ستفتح المجال للتعاون الأكاديمي بين المعهد والجامعات الفلسطينية، من خلال تبادل الوفود، والخبرات، بالإضافة إلى ورشات عمل إبداعية قصيرة الأمد للراغبين بالاستفادة منها.

يذكر أن معهد مكسيم غوركي من أبرز المعاهد الأدبية في العالم، ويمنح شهادة الماجستير مع البكالوريوس عبر الدراسة لمدة خمس سنوات، كما يمنح أيضا شهادة الدكتوراة، وقد تخرج منه الشاعر رسول حمزاتوف، وغيره من جنكيز ايتماتوف ويفتوشينكو، وسواهم من كبار شعراء وكتّاب روسيا.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم العيسوية ويحرر مخالفات لأصحاب المحال التجارية

الاحتلال يقتحم العيسوية ويحرر مخالفات لأصحاب المحال التجارية

المالية تحدد موعد وآلية صرف الرواتب والمخصصات عن شهر نوفمبر

المالية تحدد موعد وآلية صرف الرواتب والمخصصات عن شهر نوفمبر

حزب الجزائر الجديدة: زيارة الرئيس عباس لها دلالات كثيرة

حزب الجزائر الجديدة: زيارة الرئيس عباس لها دلالات كثيرة

أبو الغيط: على وزراء العدل العرب للتنبه لمخاطر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينين

أبو الغيط: على وزراء العدل العرب للتنبه لمخاطر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينين

الكويت: القضية الفلسطينية أساسية وجوهرية ومستمرون بمقاطعة البضائع الإسرائيلية

الكويت: القضية الفلسطينية أساسية وجوهرية ومستمرون بمقاطعة البضائع الإسرائيلية

الصحة تعلن إحصائية جديدة لعدد الوفيات والاصابات بـ(كورونا) بالضفة وغزة

الصحة تعلن إحصائية جديدة لعدد الوفيات والاصابات بـ(كورونا) بالضفة وغزة

شاهد: اعتداء شرطة الاحتلال على الأسرى الستة خلال جلسة محاكمتهم بالناصرة

شاهد: اعتداء شرطة الاحتلال على الأسرى الستة خلال جلسة محاكمتهم بالناصرة

(فتح): الجزائر محل فخر وإعتزاز كل الشعب الفلسطيني لمواقفها الراسخة

(فتح): الجزائر محل فخر وإعتزاز كل الشعب الفلسطيني لمواقفها الراسخة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم العيسوية ويحرر مخالفات لأصحاب المحال التجارية

الاحتلال يقتحم العيسوية ويحرر مخالفات لأصحاب المحال التجارية

اتحاد الكتاب الفلسطينيين ومعهد مكسيم غوركي للآداب يوقعان مذكرة تفاهم بموسكو

اتحاد الكتاب الفلسطينيين ومعهد مكسيم غوركي للآداب يوقعان مذكرة تفاهم بموسكو

نابلس: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

نابلس: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد يواجه وضعاً صحياً مقلقاً

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد يواجه وضعاً صحياً مقلقاً

(فتح): الجزائر محل فخر وإعتزاز كل الشعب الفلسطيني

(فتح): الجزائر محل فخر وإعتزاز كل الشعب الفلسطيني

الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم القتل الإسرائيلية

الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم القتل الإسرائيلية

الأحوال المدنية تُنجز 35 ألف معاملة للمواطنين خلال نوفمبر

الأحوال المدنية تُنجز 35 ألف معاملة للمواطنين خلال نوفمبر

بدران: الضفة ماضية إلى المواجهة الشاملة مع الاحتلال

بدران: الضفة ماضية إلى المواجهة الشاملة مع الاحتلال

منوعات

حسين الجسمي يصدم الجميع باستعادة وزنه الزائد

حسين الجسمي يصدم الجميع باستعادة وزنه الزائد

شاهد: محمد نجاتي يسخر من أزمة لمس يد منة عرفة

شاهد: محمد نجاتي يسخر من أزمة لمس يد منة عرفة

نقابة المهن الموسيقية تحسم أمرها مع عمر كمال بعد التحقيق معه بتهمة إساءة مصر

نقابة المهن الموسيقية تحسم أمرها مع عمر كمال بعد التحقيق معه بتهمة إساءة مصر

بطريقتها الخاصة والمميزة.. زوجة كريم فهمي تحتفل بعيد ميلاده

بطريقتها الخاصة والمميزة.. زوجة كريم فهمي تحتفل بعيد ميلاده

لأول مرة.. سمية الألفي تكشف سبب طلاقها من فاروق الفيشاوي

لأول مرة.. سمية الألفي تكشف سبب طلاقها من فاروق الفيشاوي

&#34;طول عمري شقيان&#34; حمو بيكا يكشف عن مهنته قبل دخوله عالم الفن

"طول عمري شقيان" حمو بيكا يكشف عن مهنته قبل دخوله عالم الفن

شاهد: ميرهان حسين تقلد نبيلة عبيد في (الراقصة والسياسي) باتقان مذهل

شاهد: ميرهان حسين تقلد نبيلة عبيد في (الراقصة والسياسي) باتقان مذهل

بعد غياب طويل.. دنيا سمير غانم تشارك باحتفالية بحضور السيسي

بعد غياب طويل.. دنيا سمير غانم تشارك باحتفالية بحضور السيسي

ما حقيقة زواج عمر كمال من المطربة شيماء المغربي؟

ما حقيقة زواج عمر كمال من المطربة شيماء المغربي؟

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

عربي

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب الجزائر

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب الجزائر

قطر وفرنسا تؤكدان دفع الشراكة الإستراتيجية بينهما لمعالجة التحديات الإقليمي والعالمية

قطر وفرنسا تؤكدان دفع الشراكة الإستراتيجية بينهما لمعالجة التحديات الإقليمي والعالمية

الأردن تجدد دعوتها للعمالة السورية للحصول على تصاريح عمل داخل البلاد

الأردن تجدد دعوتها للعمالة السورية للحصول على تصاريح عمل داخل البلاد

مستشار الأمن القومي الإماراتي يصل طهران تلبية لدعوة من شمخاني

مستشار الأمن القومي الإماراتي يصل طهران تلبية لدعوة من شمخاني