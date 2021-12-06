شاهد: اعتداء شرطة الاحتلال على الأسرى الستة خلال جلسة محاكمتهم بالناصرة





وقال المحامي منذر أبو أحمد في حديثٍ لـ (الجرمق) الإخباري: "إن المعتقلين وقفوا أمام الحضور للحديث عن شعورهم وإحساسهم بأنهم موجودين بالمحكمة، والدفش الذي صار من قوات الأمن الإسرائيلية الذين يدعون أنهم يحافظون على الأمن، هم لا يحافظون على الأمن ولكن يرفعون مستوى الضغط الموجود بالمحكمة".









واستانفت المحكمة اليوم الاثنين، محاكمة الأسرى الستة الذين فروا من سجن (جلبوع) عبر فتحة نفق تم حفرها في مرحاض السجن، حيث ألقى الأسـير أيهم كممجي خلالها قصيدة من الشعر كتبها داخل زنزانته داخل سجون الاحتلال.









وأضاف: "للأسف القاضية لم تكون موجودة بالمحكمة، وطلبنا نقل الصورة لها بفتح كاميرات الموجودة داخل المحكمة ونتمنى أن يتم فتح تحقيق في الموضوع، لأنه لا يمكن أن يكون هناك اعتداء على محامين متواجدين لتمثيل أسرى بشكل قانوني".واستانفت المحكمة اليوم الاثنين، محاكمة الأسرى الستة الذين فروا من سجن (جلبوع) عبر فتحة نفق تم حفرها في مرحاض السجن، حيث ألقى الأسـير أيهم كممجي خلالها قصيدة من الشعر كتبها داخل زنزانته داخل سجون الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطناعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على أسرى نفق الحرية الستة وعلى محاميهم بالدفع، وذلك خلال جلسة محاكمتهم في محكمة الناصرة.