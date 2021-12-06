أردوغان: توطيد علاقاتنا مع دول الخليج سينعكس إيجاباً على رفاهية تركيا

وأشار إلى أن زيارته الرسمية، والتي ستستمر يومين وتأتي تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة.



وتابع الرئيس التركي أن "تعزيز العلاقات التركية الخليجية أمر مهم بالنسبة لنا، ونحن لا نصغي للأصوات المعارضة (لذلك) في الداخل".



وفي موضوع آخر، قال أردوغان إن مسؤولين في حركة طالبان الأفغانية تعهدوا في أثناء زيارتهم لتركيا بإجراءات تتعلق بحقوق المرأة والأطفال.



وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد حمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، أن القمة القطرية التركية، بين أمير دولة قطر والرئيس التركي ستشهد توقيع مزيد من الاتفاقيات، لافتاً إلى أنها ستركز أيضاً على تطورات القضية الفلسطينية.



وقال عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي في الدوحة، إن: "العلاقة بين تركيا وقطر استثنائية وشراكة كاملة وتشهد تطوراً في كافة المجالات".



وأضاف الوزير القطري بأن: "القمة بين أمير دولة قطر والرئيس التركي من المتوقع أن تشهد توقيع 12 اتفاقية جديدة في الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر".



وتابع عبد الرحمن " كما ستبحث القمة تطورات الملف الأفغاني سياسياً وإنسانياً، وستركز على تطورات القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أنه ناقش مع نظيره التركي التطورات في العراق وسوريا وملفات إقليمية أخرى.



من جانبه، قال تشاووش أوغلو إن: "لدينا مواقف وعملاً مشتركاً مع قطر في ملفات مهمة بالمنطقة، أبرزها الملفان الفلسطيني والسوري، إضافة إلى الملف الأفغاني".



وأضاف أوغلو بأن "تركيا تبحث مع قطر رفع الكفاءة التشغيلية لمطار كابل، ورصدنا مع الدوحة مبالغ مالية للمساهمة في الجانب الإنساني في أفغانستان".





رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيعمل على توطيد العلاقات مع دول الخليج لأنه أمر مهم لبلاده، لافتاً إن ذلك سينعكس إيجاباً على رفاهية الأوضاع في تركيا.وفي مؤتمر صحفي عقده بالمطار قبيل توجهه إلى قطر، اليوم الاثنين، قال أردوغان إن: "العلاقات مع قطر إستراتيجية وسنوقع اتفاقيات جديدة بين البلدين".