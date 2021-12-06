عاجل

  • الصحة: تسجيل 5 حالات وفاة و402 إصابة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

دولي

أردوغان: توطيد علاقاتنا مع دول الخليج سينعكس إيجاباً على رفاهية تركيا

أردوغان: توطيد علاقاتنا مع دول الخليج سينعكس إيجاباً على رفاهية تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيعمل على توطيد العلاقات مع دول الخليج لأنه أمر مهم لبلاده، لافتاً إن ذلك سينعكس إيجاباً على رفاهية الأوضاع في تركيا.

وفي مؤتمر صحفي عقده بالمطار قبيل توجهه إلى قطر، اليوم الاثنين، قال أردوغان إن: "العلاقات مع قطر إستراتيجية وسنوقع اتفاقيات جديدة بين البلدين".

وأشار إلى أن زيارته الرسمية، والتي ستستمر يومين وتأتي تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة.

وتابع الرئيس التركي أن "تعزيز العلاقات التركية الخليجية أمر مهم بالنسبة لنا، ونحن لا نصغي للأصوات المعارضة (لذلك) في الداخل".

وفي موضوع آخر، قال أردوغان إن مسؤولين في حركة طالبان الأفغانية تعهدوا في أثناء زيارتهم لتركيا بإجراءات تتعلق بحقوق المرأة والأطفال.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد حمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، أن القمة القطرية التركية، بين أمير دولة قطر والرئيس التركي ستشهد توقيع مزيد من الاتفاقيات، لافتاً إلى أنها ستركز أيضاً على تطورات القضية الفلسطينية.

وقال عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي في الدوحة، إن: "العلاقة بين تركيا وقطر استثنائية وشراكة كاملة وتشهد تطوراً في كافة المجالات".

وأضاف الوزير القطري بأن: "القمة بين أمير دولة قطر والرئيس التركي من المتوقع أن تشهد توقيع 12 اتفاقية جديدة في الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر".

وتابع عبد الرحمن " كما ستبحث القمة تطورات الملف الأفغاني سياسياً وإنسانياً، وستركز على تطورات القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أنه ناقش مع نظيره التركي التطورات في العراق وسوريا وملفات إقليمية أخرى.

من جانبه، قال تشاووش أوغلو إن: "لدينا مواقف وعملاً مشتركاً مع قطر في ملفات مهمة بالمنطقة، أبرزها الملفان الفلسطيني والسوري، إضافة إلى الملف الأفغاني".

وأضاف أوغلو بأن "تركيا تبحث مع قطر رفع الكفاءة التشغيلية لمطار كابل، ورصدنا مع الدوحة مبالغ مالية للمساهمة في الجانب الإنساني في أفغانستان".

أخبار ذات صلة

روسيا: رصد أول إصابتين بالمتحور (أوميكرون)

روسيا: رصد أول إصابتين بالمتحور (أوميكرون)

خبيرة لقاحات: الأوبئة المقبلة قد تكون أكثر إزهاقاً للأرواح من (كورونا)

خبيرة لقاحات: الأوبئة المقبلة قد تكون أكثر إزهاقاً للأرواح من (كورونا)

الرئيس الأمريكي يعلن الحداد أربعة أيام على وفاة السيناتور السابق بوب دول

الرئيس الأمريكي يعلن الحداد أربعة أيام على وفاة السيناتور السابق بوب دول

تايلاند تسجل أول إصابة محتملة بسلالة (أوميكرون)

تايلاند تسجل أول إصابة محتملة بسلالة (أوميكرون)

مصرع خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين بحادث سير في المكسيك

مصرع خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين بحادث سير في المكسيك

هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب شرقي تركيا

هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب شرقي تركيا

الأرجنتين رصد أول حالة للإصابة بمتحور (أوميكرون)

الأرجنتين رصد أول حالة للإصابة بمتحور (أوميكرون)

عالم أوبئة أمريكي: لم يُثبت بعد أن متحور (أوميكرون) خطير

عالم أوبئة أمريكي: لم يُثبت بعد أن متحور (أوميكرون) خطير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

نابلس: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد يواجه وضعاً صحياً مقلقاً

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد يواجه وضعاً صحياً مقلقاً

(فتح): الجزائر محل فخر وإعتزاز كل الشعب الفلسطيني

(فتح): الجزائر محل فخر وإعتزاز كل الشعب الفلسطيني

الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم القتل الإسرائيلية

الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم القتل الإسرائيلية

الأحوال المدنية تُنجز 35 ألف معاملة للمواطنين خلال نوفمبر

الأحوال المدنية تُنجز 35 ألف معاملة للمواطنين خلال نوفمبر

بدران: الضفة ماضية إلى المواجهة الشاملة مع الاحتلال

بدران: الضفة ماضية إلى المواجهة الشاملة مع الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير أبو هواش يتشبث بقرار مواصلة الإضراب رغم حالته الحرجة

هيئة الأسرى: الأسير أبو هواش يتشبث بقرار مواصلة الإضراب رغم حالته الحرجة

&#34;هيئة الأسرى&#34;: الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان يواجه وضعاً صحياً مقلقاً

"هيئة الأسرى": الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان يواجه وضعاً صحياً مقلقاً

منوعات

حسين الجسمي يصدم الجميع باستعادة وزنه الزائد

حسين الجسمي يصدم الجميع باستعادة وزنه الزائد

شاهد: محمد نجاتي يسخر من أزمة لمس يد منة عرفة

شاهد: محمد نجاتي يسخر من أزمة لمس يد منة عرفة

نقابة المهن الموسيقية تحسم أمرها مع عمر كمال بعد التحقيق معه بتهمة إساءة مصر

نقابة المهن الموسيقية تحسم أمرها مع عمر كمال بعد التحقيق معه بتهمة إساءة مصر

بطريقتها الخاصة والمميزة.. زوجة كريم فهمي تحتفل بعيد ميلاده

بطريقتها الخاصة والمميزة.. زوجة كريم فهمي تحتفل بعيد ميلاده

لأول مرة.. سمية الألفي تكشف سبب طلاقها من فاروق الفيشاوي

لأول مرة.. سمية الألفي تكشف سبب طلاقها من فاروق الفيشاوي

&#34;طول عمري شقيان&#34; حمو بيكا يكشف عن مهنته قبل دخوله عالم الفن

"طول عمري شقيان" حمو بيكا يكشف عن مهنته قبل دخوله عالم الفن

شاهد: ميرهان حسين تقلد نبيلة عبيد في (الراقصة والسياسي) باتقان مذهل

شاهد: ميرهان حسين تقلد نبيلة عبيد في (الراقصة والسياسي) باتقان مذهل

بعد غياب طويل.. دنيا سمير غانم تشارك باحتفالية بحضور السيسي

بعد غياب طويل.. دنيا سمير غانم تشارك باحتفالية بحضور السيسي

ما حقيقة زواج عمر كمال من المطربة شيماء المغربي؟

ما حقيقة زواج عمر كمال من المطربة شيماء المغربي؟

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

عربي

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب الجزائر

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب الجزائر

قطر وفرنسا تؤكدان دفع الشراكة الإستراتيجية بينهما لمعالجة التحديات الإقليمي والعالمية

قطر وفرنسا تؤكدان دفع الشراكة الإستراتيجية بينهما لمعالجة التحديات الإقليمي والعالمية

الأردن تجدد دعوتها للعمالة السورية للحصول على تصاريح عمل داخل البلاد

الأردن تجدد دعوتها للعمالة السورية للحصول على تصاريح عمل داخل البلاد

مستشار الأمن القومي الإماراتي يصل طهران تلبية لدعوة من شمخاني

مستشار الأمن القومي الإماراتي يصل طهران تلبية لدعوة من شمخاني