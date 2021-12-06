(فتح): الجزائر محل فخر وإعتزاز كل الشعب الفلسطيني لمواقفها الراسخة

رام الله - دنيا الوطنعبٌرت حركة (فتح) وعلى لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث الرسمي بإسمها أسامه القواسمي عن فخرها وإعتزازها بالجزائر قيادة وشعبا، على مواقفهم المبدأية الراسخة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمتمثلة بالحرية وإلاستقلال الوطني الناجز.وقال القواسمي: "لا يمكن للشعب الفلسطيني وقيادته أن ينسوا مواقف الجزائر التي احتضنت الثورة الفلسطينية ودعمتها بالمال والسلاح عبر عقود، والتي من عاصمتها صدرت وثيقة الإستقلال، وأن الشعب الفلسطيني المناضل لا يقابل الوفاء إلا بالوفاء، لدولة عروبية أصيلة وضعت قضية فلسطين على سلم أولوياتها بإعتبارها قضية وطنية ومصلحة عليا".وحيت حركة (فتح) الشعب الجزائري العظيم على مواقفه وحبه لفلسطين، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يكن كل الإحترام والمودة والعرفان للشعب الجزائري العظيم.