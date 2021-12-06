روسيا: رصد أول إصابتين بالمتحور (أوميكرون)



وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، في بيان صحفي: "إن مريضين جاءت نتيجة خضوعهما لفحص (PCR) إيجابية، تم الكشف عن إصابتهما بسلالة (أوميكرون) خلال الـ 24 ساعة الأولى من مكوثهما في المرصد".



وأشارت الهيئة إلى أن إصابة الشخصين المذكورين بهذه السلالة تم تأكيدها من خلال إجراء التحليل الكامل للمتواليات الجينية لديهما من قبل المعهد المركزي للبحوث الوبائية التابع للهيئة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن رصد أول إصابتين بالمتحور الجديد (أوميكرون) لشخصين وصلا إلى البلاد من جنوب إفريقيا .