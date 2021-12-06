وزير الخارجية القطري: القمة القطرية التركية ستركز على تطورات القضية الفلسطينية





رام الله - دنيا الوطنقال حمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إن القمة القطرية التركية، بين أمير دولة قطر والرئيس التركي ستشهد توقيع مزيد من الاتفاقيات، لافتاً إلى أنها ستركز أيضاً على تطورات القضية الفلسطينية.وتأتي هذه التصريحات قبيل زيارة رسمية ينطلق فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة اليوم الاثنين، وقال عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي في الدوحة، إن: "العلاقة بين تركيا وقطر استثنائية وشراكة كاملة وتشهد تطوراً في كافة المجالات".وأضاف الوزير القطري بأن: "القمة بين أمير دولة قطر والرئيس التركي من المتوقع أن تشهد توقيع 12 اتفاقية جديدة في الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر".وتابع عبد الرحمن " كما ستبحث القمة تطورات الملف الأفغاني سياسياً وإنسانياً، وستركز على تطورات القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أنه ناقش مع نظيره التركي التطورات في العراق وسوريا وملفات إقليمية أخرى.من جانبه، قال تشاووش أوغلو إن: "لدينا مواقف وعملاً مشتركاً مع قطر في ملفات مهمة بالمنطقة، أبرزها الملفان الفلسطيني والسوري، إضافة إلى الملف الأفغاني".وأضاف أوغلو بأن "تركيا تبحث مع قطر رفع الكفاءة التشغيلية لمطار كابل، ورصدنا مع الدوحة مبالغ مالية للمساهمة في الجانب الإنساني في أفغانستان".