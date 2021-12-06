الأحوال المدنية تُنجز 35 ألف معاملة للمواطنين خلال نوفمبر

رام الله - دنيا الوطنأنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية الشق المدني 35 ألف و471 معاملة للمواطنين خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها أصدرت 24 ألف و439 بطاقات هوية توزعت بين (بطاقات هوية شخصية أولى - ملاحق بطاقة هوية - تغيير حالة اجتماعية - تغير عنوان - بدل فاقد – بالية – بطاقة تعريف – ملاحق بطاقة التعريف).وبيّن أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغت 10 آلاف و308 معاملة، شملت (تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج، شهادة ميلاد ثانية تسجيل حالة وفاة، شهادة وفاه ثانية، استبدال شهادة ميلاد، شهادة ميلاد-وفاة مغتربين، سجل سكاني).بدورها، سلمت الأحوال المدنية 724 معاملة تنوعت بين (تصحيح أحوال مدنية- إفادات - إعادة قيد) خلال هذا الشهر، سلمتها دوائر الأحوال المدنية في المبنى المركزي وفي مديريات الداخلية الخمس.