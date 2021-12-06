شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير أبو هواش يتشبث بقرار مواصلة الإضراب رغم حالته الحرجة

هيئة الأسرى: الأسير أبو هواش يتشبث بقرار مواصلة الإضراب رغم حالته الحرجة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، بأن الأسير هشام أبو هواش يصر على مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الاداري، بالرغم من خطورة الوضع الصحي ودخوله مرحلة حرجة.

وبينت الهيئة أن الأسير أبو هواش يقبع داخل ما يسمى "سجن عيادة الرملة" بحالة صحية صعبة للغاية، حيث يعاني من آلام  بجميع أنحاء جسده دون استثناء، ولا يستطيع النوم من شدة الوجع  ويفقد توازنه ويتنقل على كرسي متحرك، كما يعاني الأسير من التقيؤ بشكل مستمر وفقد الكثير من وزنه.

وأضافت: "على الرغم من خطورة وضعه الصحي إلا أن سلطات الاحتلال تُصر على احتجاز الأسير أبو هواش داخل عيادة سجن الرملة وعدم نقله إلى أحد المستشفيات المدنية الاسرائيلية لمتابعة حالته الصعبة".

وأشارت الهيئة أن الأسير أبو هواش يخوض إضرابه منذ 112 يوماً، واليوم تُعقد له جلسة في المحكمة العليا للاحتلال للنظر في الالتماس المقدم بشأن قضية اعتقاله الإداري.

ويذكر بأن الأسير أبو هواش (40 عاماً ) من دورا/ الخليل معتقل منذ تاريخ 27/10/2020 ، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات.

وحملت الهيئة المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى،  ودعت المنظمات الدولية الحقوقية والانسانية منها للضغط الجديّ على حكومة الاحتلال لوقف تعسفها في استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين وتلبية المطالب العادلة
لهم، ووقف انتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.

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