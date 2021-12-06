شاهد: الاحتلال يعيد محرك مركب صيد فلسطيني غير صالح للعمل

قبل أيام قليلة والتي يبلغ عددها ست حسكات.

وقال بكر في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "والسؤال الذي يطرح نفسه بماذا يصلح هذا المحرك، والجواب واضح حتى لقطع الغيار لا يصلح".





وأكد بكر على أن هذا العمل يؤكد على مدى بشاعة وهمجية الاحتلال وما يتعرض له الصياد من جرائم ضد الإنسانية داخل البحر وعملية التدمير الممنهج التى تمارسها دولة (الإرهاب) والاحتلال بحق صيادينا من خلال تدمير مراكبهم ومصادرة المعدات ومنع إدخال كل معدات الصيد ما عدا الشباك.