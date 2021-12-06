شؤون فلسطينية

شاهد: الأسـير كممجي يلقي قصيدة من الشعر خلال جلسة محاكمته اليوم

شاهد: الأسـير كممجي يلقي قصيدة من الشعر خلال جلسة محاكمته اليوم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استأنفت محكمة الاحتلال الإسرائيلية في الناصرة، اليوم الاثنين، محاكمة الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن (جلبوع) عبر فتحة نفق تم حفرها في مرحاض السجن، حيث ألقى الأسـير أيهم كممجي خلالها قصيدة من الشعر كتبها داخل زنزانته داخل سجون الاحتلال.

وكان الأسرى الستة وهم، محمود ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل انفيعات، قد فروا من سجن جلبوع قبل أكثر من شهرين، عبر فتحة نفق تم حفرها في مرحاض السجن.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال كلاً من الأسيرين العارضة والزبيدي والقادري بعد أربعة أيام من فراهم بمدينة الناصرة، فيما أعيد اعتقال كممجي وانفيعات بعد (13) يوماً من فرارهم، في مدينة جنين.

 


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