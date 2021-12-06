شاهد: الأسـير كممجي يلقي قصيدة من الشعر خلال جلسة محاكمته اليوم

عبر فتحة نفق تم حفرها في مرحاض السجن، حيث











رام الله - دنيا الوطناستأنفت محكمة الاحتلال الإسرائيلية في الناصرة، اليوم الاثنين، محاكمة الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن (جلبوع)ألقى الأسـير أيهم كممجي خلالها قصيدة من الشعر كتبها داخل زنزانته داخل سجون الاحتلال.وكان الأسرى الستة وهم، محمود ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل انفيعات، قد فروا من سجن جلبوع قبل أكثر من شهرين، عبر فتحة نفق تم حفرها في مرحاض السجن.وأعادت قوات الاحتلال اعتقال كلاً من الأسيرين العارضة والزبيدي والقادري بعد أربعة أيام من فراهم بمدينة الناصرة، فيما أعيد اعتقال كممجي وانفيعات بعد (13) يوماً من فرارهم، في مدينة جنين.