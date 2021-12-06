(كشفان جديدان): آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (7 ديسمبر)
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشفان جديدان للسفر، وذلك ضمن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 7 كانون الأول/ ديسمبر.
وأوضحت الهيئة العامة أن السفر سيكون للمتأخرون من كشف المسافرين السابق، واللحافلتين الأولى والثانية حتى الرقم (150) من الكشف الجديد رقم (2021/41)، ولجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/16).
ونوهت لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على إجراء فحص (كورونا) اليوم وحتى الساعة السادسة مساء في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.
ولفتت إلى مواعيد إجراء فحص (كورونا) لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:
- الثلاثاء 12/7: فحص الحافلتين (3+4).
- الأربعاء 12/8: فحص الحافلتين (5+6).
- الخميس 12/9: فحص الحافلتين (7+8).
- الأحد 12/12: فحص الحافلتين (9+10).
وأكدت على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.
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