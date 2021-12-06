القاهرة: انطلاق أعمال الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنانطلقت، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة الجزائر، وبمشاركة دولة فلسطين.ويترأس وفد فلسطين وزير العدل محمد الشلالدة.ويبحث وزراء العدل العرب عددا من البنود العامة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين.كما يناقش المجلس مشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، وجهود وزارات العدل في الدول العربية خلال جائحة (كوفيد – 19)، وجهود المجلة العربية للفقه والقضاء في نشر الفكر القانوني والقضائي في الوطن العربي.