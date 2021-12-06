شؤون فلسطينية

اشتية يُحذر من استمرار إسرائيل باقتطاع أموال المقاصة

اشتية يُحذر من استمرار إسرائيل باقتطاع أموال المقاصة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن إسرائيل تستمر في الاقتطاع من أموالنا المستحقة، ما يضعنا في وضع مالي صعب.

وأضاف اشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة الـ136 في رام الله اليوم الإثنين، أن قيمة هذه الاقتطاعات عن الشهر الماضي بلغت نحو 214 مليون شيقل، منها 100 مليون شيكل دفعات اتممناها لأسر الشهداء والأسرى.

يناقش مجلس الوزراء العديد من القضايا أهمها القضايا المالية والرواتب والوضع الصحي وجودة الخدمات الصحية واستراتيجية وسياسات الوزارات، إضافة الى قضايا أخرى.

وحول التصعيد الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء، أن على إسرائيل ان تتحمل مسؤولية ما يجري من إرهاب، وجرائم قتل بدم بارد، كان آخرها إعدام الشاب محمد شوكت أبو سليمة من سلفيت.

وقال: "هناك تداعيات خطيرة لإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه المستوطنون وجنود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، والذي يترافق مع الانتهاكات للمقدسات في القدس والخليل، وتزايد عمليات البناء الاستيطاني، إن المستوطنين يمارسون إرهابهم والجيش الإسرائيلي يحميهم من جهة، ويعاقب المعتدى عليهم من جهة أخرى، هذا الأمر لا يمكن أن يستمر".

من جهة أخرى، رحب رئيس الوزراء، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 129 صوت لصالح قرار يؤكد على أهمية القدس ومكانتها الدينية والقانونية والتاريخية، آملا من الدول التي امتنعت أو رفضت القرار أن تراجع موقفها ليصبح منسجما مع التزامها بحل الدولتين من جهة ومع قيم العدل والحق والقوانين الدولية.

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، دعا اشتية المواطنين إلى الحيطة والحذر والتقيد بشروط السلامة العامة والوقاية لمواجهة الموجة الجديدة من الفيروس، خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات في العديد من دول العالم بالمتحور الجديد من الفيروس "اوميكرون".

وفيما يتعلق بحادثة مقتل طالب أمام الجامعة العربية الأمريكية في جنين، قال: سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الأحداث المؤسفة، مؤكدا أن القانون سيأخذ مجراه، وأنه لا أحد فوق القانون.

وتقدم بالتعزية لعائلة الطالب المغدور، ووجه التحية للأجهزة الأمنية على جهدها في حفظ النظام العام وسلامة المواطنين.

وهنأ مجلس الوزراء، المسيحيين لمناسبة حلول أعياد الميلاد، مشيرا إلى أنه شارك وعدد من الوزراء الليلة قبل الماضية في إضاءة شجرة عيد الميلاد في بيت لحم.

أخبار ذات صلة

القاهرة: انطلاق أعمال الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة فلسطين

القاهرة: انطلاق أعمال الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة فلسطين

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية فنلندا بذكرى إعلان الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية فنلندا بذكرى إعلان الاستقلال

الشخرة: نتائج 130 عينة أخذت عشوائيًا أظهرت أنها لا تحمل المتحور (أوميكرون)

الشخرة: نتائج 130 عينة أخذت عشوائيًا أظهرت أنها لا تحمل المتحور (أوميكرون)

الخارجية الفلسطينية: إدارة أميركا للصراع بدلًا من حله يمنح إسرائيل الوقت لاستكمال ضم الضفة

الخارجية الفلسطينية: إدارة أميركا للصراع بدلًا من حله يمنح إسرائيل الوقت لاستكمال ضم الضفة

كتائب القسام: استشهاد أحد مقاومينا إثر انهيار نفق للمقاومة في غزة

كتائب القسام: استشهاد أحد مقاومينا إثر انهيار نفق للمقاومة في غزة

مستشفى إسرائيلي يكشف حالة المصاب الإسرائيلي في عملية الدهس بطولكرم

مستشفى إسرائيلي يكشف حالة المصاب الإسرائيلي في عملية الدهس بطولكرم

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجن النقب

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجن النقب

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجن النقب

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجن النقب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية فنلندا بذكرى إعلان الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية فنلندا بذكرى إعلان الاستقلال

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجن النقب

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجن النقب

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجن النقب

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجن النقب

المرور تُحرر 25 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور تُحرر 25 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غانتس يوعز برفع مستوى التأهب والاستنفار في حواجز الضفة الغربية

غانتس يوعز برفع مستوى التأهب والاستنفار في حواجز الضفة الغربية

مخطط إسرائيلي لبناء حي استيطاني جديد في بيت صفافا

مخطط إسرائيلي لبناء حي استيطاني جديد في بيت صفافا

مدى: ارتفاع انتهاكات الحريات الإعلامية خلال شهر تشرين ثاني

مدى: ارتفاع انتهاكات الحريات الإعلامية خلال شهر تشرين ثاني

إحصائية عمل وزارة المالية بمعابر غزة ليوم أمس الأحد

إحصائية عمل وزارة المالية بمعابر غزة ليوم أمس الأحد

منوعات

شاهد: محمد نجاتي يسخر من أزمة لمس يد منة عرفة

شاهد: محمد نجاتي يسخر من أزمة لمس يد منة عرفة

نقابة المهن الموسيقية تحسم أمرها مع عمر كمال بعد التحقيق معه بتهمة إساءة مصر

نقابة المهن الموسيقية تحسم أمرها مع عمر كمال بعد التحقيق معه بتهمة إساءة مصر

بطريقتها الخاصة والمميزة.. زوجة كريم فهمي تحتفل بعيد ميلاده

بطريقتها الخاصة والمميزة.. زوجة كريم فهمي تحتفل بعيد ميلاده

لأول مرة.. سمية الألفي تكشف سبب طلاقها من فاروق الفيشاوي

لأول مرة.. سمية الألفي تكشف سبب طلاقها من فاروق الفيشاوي

&#34;طول عمري شقيان&#34; حمو بيكا يكشف عن مهنته قبل دخوله عالم الفن

"طول عمري شقيان" حمو بيكا يكشف عن مهنته قبل دخوله عالم الفن

شاهد: ميرهان حسين تقلد نبيلة عبيد في (الراقصة والسياسي) باتقان مذهل

شاهد: ميرهان حسين تقلد نبيلة عبيد في (الراقصة والسياسي) باتقان مذهل

بعد غياب طويل.. دنيا سمير غانم تشارك باحتفالية بحضور السيسي

بعد غياب طويل.. دنيا سمير غانم تشارك باحتفالية بحضور السيسي

ما حقيقة زواج عمر كمال من المطربة شيماء المغربي؟

ما حقيقة زواج عمر كمال من المطربة شيماء المغربي؟

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

في أحدث ظهور لها.. حنان ترك توجه رسالة صادمة إلى الجمهور

الممثل الأمريكي جورج كلوني يرفض مبلغ خيالي مقابل العمل ليوم واحد

الممثل الأمريكي جورج كلوني يرفض مبلغ خيالي مقابل العمل ليوم واحد

عربي

قطر وفرنسا تؤكدان دفع الشراكة الإستراتيجية بينهما لمعالجة التحديات الإقليمي والعالمية

قطر وفرنسا تؤكدان دفع الشراكة الإستراتيجية بينهما لمعالجة التحديات الإقليمي والعالمية

الأردن تجدد دعوتها للعمالة السورية للحصول على تصاريح عمل داخل البلاد

الأردن تجدد دعوتها للعمالة السورية للحصول على تصاريح عمل داخل البلاد

مستشار الأمن القومي الإماراتي يصل طهران تلبية لدعوة من شمخاني

مستشار الأمن القومي الإماراتي يصل طهران تلبية لدعوة من شمخاني

الأردن: 95% من وفيات (كورونا) تعود لمن لم يتلق اللقاح أو تلقى جرعة واحدة

الأردن: 95% من وفيات (كورونا) تعود لمن لم يتلق اللقاح أو تلقى جرعة واحدة