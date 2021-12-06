كتائب القسام: استشهاد أحد مقاومينا إثر انهيار نفق للمقاومة في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الإثنين 6 كانون الأول/ ديسمبر 2021 استشهاد هاني سامي صلاح خلال الإعداد والتجهيز.وقالت الكتائب في بيان وصل "دنيا الوطن": "تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين المجاهد القسامي: هاني سامي صلاح (28 عاماً) من مسجد "أرض الرباط" في حي التفاح شرق غزة".وأضافت: "ارتقى صلاح إثر انهيار نفق للمقاومة، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".