مستشفى إسرائيلي يكشف حالة المصاب الإسرائيلي في عملية الدهس بطولكرم



وأعلنت سلطات الاحتلال صباح اليوم عن استشهاد الفتى محمد موسى متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها، فجر اليوم الإثنين، جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال عقب تنفذه عملية دهس على حاجز جبارة.



رام الله - دنيا الوطنكشف الطبيب دان بيرت عن حالة حارس الأمن الإسرائيلي المصاب في عملية الدهس بطولكرم، فجر اليوم الاثنين، والذي نفذها الشهيد محمد نضال موسى (15) عاماً من نابلس.وقال الطبيب بيرت من المستشفى الذي يعالج فيه حارس الأمن المصاب في عملية الدهس: "أجرينا له عملية جراحية لتجميع أجزاء الساق المصابة، كما أنه مصاب في صدره ووجهه"، وفق قناة (كان) الإسرائيلية.