خبيرة لقاحات: الأوبئة المقبلة قد تكون أكثر إزهاقاً للأرواح من (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنقالت سارة غيلبرت، إحدى الخبراء الذين ابتكروا لقاح (أكسفورد - أسترازينيكا) إن الأوبئة المقبلة قد تزهق أعداداً أكبر من الأرواح من جائحة فيروس (كورونا)، مطالبة بعدم تبديد الدروس المستفادة من الجائحة الحالية.وأضافت غيلبرت في محاضرة تلفزيونية: "هذه المرة لن تكون الأخيرة التي يهدد فيها فيروس أرواحنا وأرزاقنا، يجب ألا يتبدد ما حققناه من تقدم وما اكتسبناه من معارف"، بحسب ما نقلت وكالة (رويترز).ووفق إحصائية حديث لـ (رويترز)، فإن أكثر من 265.13 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس (كورونا) على مستوى العالم، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس خمسة ملايين و549892.