شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجن النقب

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجن النقب
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، أن إدارة سجن النقب تمعن بانتهاك الأسرى المرضى
والجرحى طبياً، فهي تستهدفهم بشكل مقصود ومبرمج وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية، وعدم التعامل معها بشكل جدي، وجعل الأمراض تتفشى في أجسادهم لتصبح لا علاج لها، وبالتالي تعريض حياتهم للخطر.

ووثقت هيئة الأسرى في هذا السياق، من خلال محاميها أبرز الحالات المرضية التي تقبع في سجن النقب، من بينها حالة الأسير خالد ضراغمة (43) عاماً من طوباس، والذي يعاني من فقدان بالنظر بشكل مستمر.

وبالرغم من إجراء الفحوصات الطبية
له، إلا أنه لم يقدم له علاج طبي يحد من تدهور حالته، وهو بحاجة ماسة الى إجراء عملية لازالة الماء البيضاء والتي تفقده بصره، علماً بأن الأسير ضراغمة يقبع في معتقل "النقب" ومحكوم بالسجن 21 عاماً.

في حين تتعمد إدارة معتقل "النقب " إهمال حالة الأسير علي الحروب (48 عاماً)، من دورا بمدينة الخليل، والذي يمر في الآونة الأخيرة بوضع صحي مقلق، فهو يعاني من آلام بالظهر والصدر وخاصة بعد إجراء عملية استئصال ورم سرطاني من الثدي إضافة الى بعض الغدد تحت الإبط الأيسر.

ومن المقرر اعطائه جرعات كيماوي ولكن حتى اللحظة لم يتبين ذلك، ويشتكي الأسير الحروب أيضاً من مشاكل في انسداد الشرايين ويشعر بالخدران بيده اليسرى وهو يتناول أدوية مختلفة خاصة بالدهون، والضغط، إضافة الى المميعات، وهو بحاجة لتقديم علاج يُناسب وضعه الصحي، و يذكر أن الأسير الحروب محكوم بالسجن لمدة(25) عاماً وهو متزوج وله سبعة أبناء. 

أما عن الأسير عبد الكريم الريماوي (45 عاماً) من بلدة
بيت ريما قضاء رام الله ، والقابع في معتقل "النقب " والمحكوم بالسجن (24) عاما،ً أيضاً فهو يشتكي من إصابة سابقة برصاص الحي( الدمدم )، بالقدم اليمنى والخاصرة، والبطن ، ولا يزال يعاني الأسير الريماوي من آلام في قدمه حيث تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له بأن هناك عدة شظايا متناثرة، ومنتشرة في جميع أنحاء جسده والتي تؤثر بالضغط على الفقرات والعصب لديه فيما أخبره الطبيب بأنه لا يمكن إجراء عملية له بسبب المضاعفات التي تؤثر عليه كما ويعاني من أوجاع بأسنانه.

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