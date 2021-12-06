غانتس يوعز برفع مستوى التأهب والاستنفار في حواجز الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأوعز وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، برفع مستوى التأهب والاستنفار في جميع المعابر والحواجز العسكرية في الضفة، وذلك في أعقاب استشهاد الفتى محمد نضال يونس موسى (16 عاما) من مدينة نابلس، بنيران قوات الاحتلال في حاجز جبارة بادعاء تنفيذه عملية دهس، أصيب فيها رجل أمن.وأصدر غانتس تعليمات بإجراء تحقيق شامل، فيما قالت مصادر إسرائيلية إن الشهيد قاد سيارة والده، من طراز "كايا"، في المعبر بسرعة 90 كيلومترا في الساعة.وقال مدير عام وزارة الحرب أمير إيشل، الذي وصل غلى حاجز جبارة، فجر اليوم، إن "الحراس عملوا بسرعة، مثلما ندربهم، وأنهوا الحدث خلال ثوانٍ، ونحقق في ظروف الحدث وسندرس خطوات أخرى من أجل تحسين حماية الحراس".