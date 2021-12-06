شؤون فلسطينية

استئصال ورم دماغي لعشرينية بوضعية الجلوس بمجمع الشفاء

استئصال ورم دماغي لعشرينية بوضعية الجلوس بمجمع الشفاء
رام الله - دنيا الوطن
نجحت الطواقم الطبية برئاسة خميس الشيخ ديب استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمجمع الشفاء، بمشاركة رامي السوسي أخصائي جراحة المخ والأعصاب، إجراء عملية جراحية نوعية بوضعية الجلوس لمريضة عشرينية .

وأوضح الشيخ ديب أن المريضة وصلت لقسم الطوارئ تعاني من صداع وعدم اتزان ودوخة، وبعد إجراء صور الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي تبين وجود ورم سحائي بحجم" 5×6×7 " في المنطقة الخلفية من الدماغ ضاغط على المخيخ.

وأدخلت المريضة قسم العمليات وتم إجراء فتحة بحجم "3×3" سم من خلف الرأس وتم استئصال الورم بشكل كامل، لافتاً إلى أن العملية أجريت بوضعية الجلوس حيث تبقي المريضة بوضع جلوس على كرسي العمليات وقد استمرت لخمس ساعات .

وشارك بإجراء العملية مهند الغول المقيم بقسم جراحة المخ والأعصاب واستشاري وهشام الزيناتي رئيس قسم التخدير، وألاء أبو كميل وخالد الحرازين، وتمريض العمليات الحكماء شادي نبهان ومحمد شمالي وإبراهيم سالم ديب.


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