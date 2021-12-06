شؤون فلسطينية

مخطط إسرائيلي لبناء حي استيطاني جديد في بيت صفافا

مخطط إسرائيلي لبناء حي استيطاني جديد في بيت صفافا
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم، عن مخطط احتلالي لبناء حي استيطاني جديد قرب بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس
المحتلة.

وذكرت أن ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" الإسرائيلية في القدس المحتلة ستناقش إقامة الحي، الذي سيطلق عليه اسم "جفعات حشاكيد"، والذي من المقرر أن يتم بناءه على مساحة 38 دونماً من أراضي بيت صفاف.

وسيقام الحي الاستيطاني الجديد على بعد أمتار قليلة من منازل الفلسطينيين، في بلدة بيت صفافا، التي يعاني سكانها من قلة أراضي البناء في ظل مخططات الاحتلال المستمرة لمحاصرة المنطقة بالبناء الاستيطاني.

وتعمل سلطات الاحتلال على تطويق بيت صفافا بمستوطنات جديدة، كان أبرزها مخطط إقامة مستوطنة "غفعات همتوس" في أراض معظمها صادرها الاحتلال من سكان بيت صفافا، حيث تقلصت مساحتها من 5288 دونم إلى 1212 بفعل الاستيلاء الممنهج على أراضيها منذ عام 1948.

ويشار إلى أن القرية قسّمت إلى قسمين وفق معاهدة رودوس عام 1949 بين الاحتلال والأردن، ومنذ ذلك الحين بدأ الاحتلال بسرقة أراضيها في القسم الخاضع لسيطرته، حيث بنى جزءا من مستوطنة القطمون ومستوطنة بات على أراضيها، مع اقتطاع مساحة من الجانب الأردني في حينه المحاذي للسياج الفاصل واعتباره منطقة هدنة، وخضعت القرية بشقيها للاحتلال بعد حرب 1967.

ويشار إلى أن الاحتلال استولى على العديد من الأراضي وحرمها من التراخيص بقانون أملاك الغائبين، كما صادر في سبعينيات القرن الماضي نحو 200 دونم لشق طريق "دوف يوسيف" ليصل بين مستوطنة جيلو جنوبا وبات شمالا، وفصل القرية إلى نصفين: شرقي وغربي.

وصادر الاحتلال80 دونما مع بداية الثمانينيات لشق طريق "موشي برعام" الذي فصل القسم الشمالي من القرية عن مركزها، لتصبح بذلك مقسة إلى ثلاثة
أقسام.

وقام بعدها بشق شارع "يعقوف بات" شمالا وطريق "روز مارين" جنوبا، مما أدى إلى مصادرة المزيد من أراضي
القرية، ولم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بأراضي قرية بيت صفافا التي سرقها سابقا، بل يخطط للسيطرة على ما تبقى من أراضيها من خلال مخططات جديدة.

وكما قسم الاحتلال بيت صفافا إلى أربعة أقسام، أحدها لإقامة مستوطنة، والآخر لإقامة فنادق إسرائيلية محاذية لشارع الخليل، وثالث مسيطر عليه تحت قانون أملاك الغائبين، ورابع لم يصادق على مخططاته لإمكانية الحصول على تراخيص بناء.


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