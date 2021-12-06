شؤون فلسطينية

أبو عيطة: زيارة الرئيس إلى الجزائر تأتي في إطار التحضيرات للقمة العربية المقبلة

أبو عيطة: زيارة الرئيس إلى الجزائر تأتي في إطار التحضيرات للقمة العربية المقبلة
فايز أبو عطية، سفير دولة فلسطين لدى الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
قال فايز أبو عطية، سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دولة الجزائر، تأتي في إطار التحضيرات للقمة العربية المقبلة، التي تحتضنها الجزائر في آذار/ مارس المقبل.

وأضاف أبو عطية: "أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجه دعوة للرئيس عباس لزيارة الجزائر، للتأكيد على وقوف بلاده إلى جانب القضية الفلسطينية، وأن تكون القضية المركزية الأولى على جدول أعمال القمة العربية القادمة"، وفق (وفا).

وأشار إلى أن الاستقبال الرسمي للرئيس عباس، والذي كان في مقدمته الرئيس الجزائري وكبار رجال الدولة، جاء بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي العربي، وسفراء الدول العظمى الخمس لدى الجزائر، على أرض مطار هواري بومـديـن الـدولي، عكس متانة العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وكان الرئيس الفلسطيني وصل، مساء أمس الأحد، العاصمة الجزائرية، في زيارة رسمية لثلاثة أيام، ويلتقي اليوم مع نظيره الجزائري، وكبار المسؤولين الجزائريين.

وتعد الجزائر أول دولة اعترفت بدولة فلسطين، إذ أقامت رسمياً علاقات دبلوماسية كاملة معها في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1988.

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