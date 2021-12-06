الأردن تجدد دعوتها للعمالة السورية للحصول على تصاريح عمل داخل البلاد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة العمل الأردنية، اليوم الاثنين، عن تجديد دعوتها للعمال غير الأردنيين من حملة الجنسية السورية التي لا تحمل تصاريح عمل أو التي لم تقوم بتجديدها بالسير في إجراءات الحصول على تصاريح، حتى يكون تواجدهم في سوق العمل قانونياًً.وقالت الوزارة: "إن العامل غير الأردني من حملة الجنسية السورية مُعفى من رسوم تصريح العمل ورسوم الشهادة الصحية منذ عام 2016، بموجب قرارات رئاسة الوزراء وآخر قرار صدر في هذا الصدد كان مطلع العام الحالي 2021"، وفق (المملكة).وأضافت: "أنه سُمح للعمالة غير الأردنية من حملة الجنسية السورية بإصدار تصاريح العمل المرنة أو المؤقتة ويتوفر قائمة مرجعية بالمجموعات المهنية ووصف المهنة ضمن المهن المسموحة للعمالة غير الأردنية".