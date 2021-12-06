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مستشار الأمن القومي الإماراتي يصل طهران تلبية لدعوة من شمخاني

مستشار الأمن القومي الإماراتي يصل طهران تلبية لدعوة من شمخاني
طحنون بن زايد وعلي شمخاني
رام الله - دنيا الوطن
وصل طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، تلبية لدعوة نظيره الإيراني علي شمخاني، في زيارة وصفت بأن هدفها استعادة الثقة المدمرة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) أن طحنون بن زايد، التقى علي شمخاني، وعقدا اجتماعاً ثنائياً، ومن المنتظر أن يلتقي المسئول الإماراتي عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين بعد اجتماعه مع شمخاني.

ولدى لقائه طحنون بن زايد، قال شمخاني: "لن يتحقق الاستقرار والأمن الدائم إلا من خلال تعاون دول المنطقة"، مشيراً إلى أن "العلاقات الودية مع دول الجوار والتبادل الاقتصادي والتجاري والاستثمارات تعد من أولويات ايران في مجال السياسة الخارجية".

كما أكد شمخاني ضرورة عدم تأثر دول المنطقة بالتدخلات الخارجية، مضيفاً: "يجب اعتماد الحوار والتفاهم بدل الاعتماد على النهج العسكري لحل الخلافات".

من جهته، أكد طحنون بن زايد أن تعزيز العلاقات الودية والأخوية بين أبو ظبي وطهران يعد من أولويات الإمارات، مشيراً إلى أنه "من الضروري التعرف على العناصر التي تعيق تعزيز العلاقات بين البلدين وإزالتها من خلال تشكيل مجموعات عمل متخصصة، ولا سيما في مجال التعاون الاقتصادي".

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