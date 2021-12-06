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الأردن: 95% من وفيات (كورونا) تعود لمن لم يتلق اللقاح أو تلقى جرعة واحدة

الأردن: 95% من وفيات (كورونا) تعود لمن لم يتلق اللقاح أو تلقى جرعة واحدة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد رائد الشبول، أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة في الأردن، أن الارتفاع الملحوظ في حالات الإصابات والوفيات بـ (كورونا) تعود لمن لم يتلقوا اللقاح أو تلقوا جرعة واحدة.

وقال الشبول: "إن 82% من المرضى الداخلين إلى المستشفيات لم يتلقوا اللقاح، و87% من الوفيات من غير المطعمين"، وفق (المملكة).

ودعا أمين وزارة الصحة إلى تلقي جرعتي اللقاح، لافتاً إلى أن الجرعة الثالثة ليست الزامية لكن من يدرك خطورة المرض يجب أن يتلقى هذه الجرعة دون تردد.

وطالب الشبول أن يكون هناك التهوية في المجالس المغلقة وألا تكون مكتظة، ومن يشعر بأعراض عليه ألا يكون في هذه المجالس، مع الالتزام بالكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

الجدير ذكره، أن الأردن سُجلت 46 وفاة بين المصابين بفيروس (كورونا)، و4555 إصابة جديدة بالوباء، مع نسبة فحوص إيجابية وصلت إلى أكثر من 10%.

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