الرئيس الأمريكي يعلن الحداد أربعة أيام على وفاة السيناتور السابق بوب دول



يذكر أن بوب دول خاض ثلاث مرات سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري له للانتخابات الرئاسية، قبل أن ينطلق أخيراً في السباق إلى البيت الأبيض عام 1996 غير أنه هزم أمام بيل كلينتون.





رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأحد، الحداد لمدة أربعة أيام على وفاة السيناتور الجمهوري السابق بوب دول.وأمر بايدن أمس الأحد، بتنكيس علم البلاد في البيت الأبيض وكافة المباني العامة والمنشآت العسكرية والسفن البحرية في الداخل والخارج، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية، حتى غروب الشمس في 9 كنون الأول/ ديسمبر 2021.وتوفي بوب دول الذي كان يعد من الوجوه البارزة في السياسة الأمريكية ومن قدامى الحرب العالمية الثانية، صباح الأحد عن (98 عاماً).